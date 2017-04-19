 

На Полтавщине авто въехало в толпу: трое пострадавших

19 апреля 2017 г. 14:07
Источник: Корреспондент
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Под Кременчугом автомобиль въехал в митингующих – пострадали три человека. Об этом сообщил пресс-секретарь управления Национальной полиции в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook в среду, 19 апреля.

"Только что стало известно, что в Кременчугском районе в людей, вышедших на митинг, въехал легковой автомобиль. Минимум три человека получили травмы. Погибших нет", – написал Сулаев.
По его словам, водитель автомобиля пытался скрыться с места происшествия, но полиции удалось его догнать.
Как уточняет сайт города Кременчуга, инцидент произошел в селе Чечелево. Там местные жители собрались на мирную акцию протеста, перекрыв дорогу.

"Около 11.00 один из водителей на легковом автомобиле проигнорировал препятствие и въехал в толпу людей…. Местные жители вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного захвата", – сообщает СМИ.
 

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