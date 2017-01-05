 

На севере Германии объявлено чрезвычайное положение из-за урагана

05 января 2017 г. 11:50
Источник: РБК-Украина
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На севере Германии, в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург-Передняя Померания, объявлен режим чрезвычайного положения из-за урагана. Об этом передает DW.

Улицы в городах Любек, Росток, Варнемюнде и Висмар вечером в среду, 4 января, были затоплены, детские здания повреждены. Пешие подходы к центральным районам городов перекрыты. Только в Любеке по меньшей мере 8 автомобилей были вытащены из затопленных территорий.

Отмечается, что наводнение может стать крупнейшим за последние 10 лет.

По данным метеорологов уровень воды в городах может подняться еще на 10 см. В Любеке, Ростоке и Висмаре уровень воды уже превысил норму в полтора раза. На востоке и юге ФРГ не исключены сильные снегопады и ливни с градом. Кроме того, в пятницу, 6 января, в Германии ожидаются морозы от -7 до -20 в горах.
 

Видео: 

Germany: Flood barriers erected as severe storm tides hit Baltic coast

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