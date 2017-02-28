На Сицилии началось извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.

Как сообщает La Republica, извержение Этны сопровождается взрывами, которые видны из соседних городов Катания и Таормина.

Согласно опубликованных видеозаписей, вулкан проснулся накануне, 27 февраля.

Момент извержения зафиксировал видеооператор.

Национальный институт геофизики и вулканологии объявил на 28 февраля "оранжевое" предупреждение для самолетов из-за снижения видимости в ореоле извержения и столбов пепла в небе.

Вулканические толчки были зафиксированы исследователями заранее.

Напомним, в последний раз Этна "просыпалась" в мае минувшего года.