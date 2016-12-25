 

На улицах Мариуполя появились "умные" камеры, которые умеют находить в толпе преступников

25 декабря 2016 г. 12:41
Источник: ТСН
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В Мариуполе представили систему интеллектуального видеонаблюдения – "умные" камеры.

Система объединяет 120 современных камер, которые охватывают людные места. Программное обеспечение позволяет анализировать лицо, реагировать на взрывы или стрельбу, а также сверять номера, цвет и марки автомобилей. Также программа легко обнаруживает номерные знаки, установленные на другое авто, и может распознать преступника, находящегося в розыске.

Одновременно систему обслуживают 22 операторы и 8 диспетчеров, которые координируют выезд полицейских патрулей. Интеллектуальными камерами оснащают прежде всего, прифронтовые территории, чтобы предотвратить теракты и снизить уровень преступности. По словам правоохранителей, такая система есть только в нескольких городах мира – в частности, в Лондоне, Абу-Даби, Сингапуре и Монако.

"Раньше нужно было устанавливать огромное количество мониторов, все камеры выводить на эти мониторы, и физически человек должен на них смотреть и выявлять, где произойдет критическая ситуация. Сейчас нам этого не нужно. Сейчас все происходит в автоматическом режиме и система сама выдает тот фрагмент видео, ту ситуацию, на которую надо обратить внимание", - рассказал заместитель руководителя управления информационной поддержке ГУ НП в Донецкой области Денис Пефтиев.

Отдельно отмечается, что на реализацию проекта в Мариуполе потратили более 20 миллионов гривен. По мнению министра МВД Украины Арсена Авакова, введение такой системы приведет к резкому снижению объема уличной преступности, угонам авто и прочее.

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