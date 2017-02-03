На улице Университетской временно ограничивается движение транспорта

Движение транспорта по ул. Университетской, на участке от ул. Кооперативной до пл. Павловской, по полосе движения в сторону пл. Павловской будет ограничено с 10:00 до 18:00 4 февраля, сайт горсовета.

Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по полосе встречного движения.

Также с 10:00 до 18:00 4 февраля будет запрещено движение трамваев по ул. Университетской, на участке от пл. Павловской до ул. Воскресенской, ул. Грековской, пер. Рыбасовском по направлению к Новожаново. При этом движение трамвая №3 будет организовано следующим образом:

- Залютино – ул. Полтавский Шлях - ул. Конева - ул. Москалевская - Новожаново;

в обратном направлении: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Залютино.