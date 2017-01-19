 

На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение энергоблока

19 января 2017 г. 15:38
Источник: 112.UA
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Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС сегодня в 12:29 был отключен по аварийной заявке. Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Энергоблок отключили от энергосети для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Отмечается, что оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

"Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 19 января 2017 он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - сообщают в пресс-служба ЮАЭС.

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