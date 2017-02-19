На здании магазина Apple в Нью-Йорке появилось изображение Путина, который обнимает беременного Трампа

Во вторник, 14 февраля, на здании магазина Apple в Нью-Йорке появилось изображение Путина, который занимает беременного Трампа, передает Business Insider.

Изображение проецировалось на здание на Манхэттене, где находится розничный магазин Apple.

Иллюстрацию создали на День Святого Валентина благодаря приложению Hater, в котором знакомятся люди, которые ненавидят одинаковые вещи.

Над иллюстрацией Трампа и Путина разместили хэштег с лозунгом компании #lovethroughhate ("любовь несмотря на ненависть").

Почти 80% пользователей Hater, то есть более чем 200 000 людей, сообщили, что "ненавидят" Трампа.

Основатель и главный исполнительный директор Hater Брендан Альпер в комментарии относительно появления изображения, сказал: "Мы просто пытаемся заставить людей смеяться. Через юмор ненависть может превратиться в любовь".

"Независимо от того, на чьей ты стороне, это все очень напрягает", - добавил он.

Как сообщило издание, проекции этого изображения появились также и на двух других стенах в Нью-Йорке.