 

Нацполиция завершила расследование и готова привлечь к ответственности виновных в перестрелке в Княжичах

13 января 2017 г. 16:20
Источник: Украинские новости
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Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования", - сказал он.

Вакуленко отметил, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководством Нацполиции будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.

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