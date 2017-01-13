Нацполиция завершила расследование и готова привлечь к ответственности виновных в перестрелке в Княжичах

Национальная полиция завершила служебное расследование и готова привлечь к дисциплинарной ответственности полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования", - сказал он.

Вакуленко отметил, что в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января, руководством Нацполиции будут приняты меры дисциплинарного реагирования в отношении виновных сотрудников полиции.