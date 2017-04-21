Нацрада разрешила трансляцию итальянского канала на польском языке с эротическими фильмами

На заседании 20 апреля Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания внесла изменения в перечень иностранных программ, отвечающих требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины. Было разрешено транслирование латвийского и итальянского развлекательных телеканалов "Sea TV" и "Тele 5", и хорватского спортивного телеканала "Fight Channel World НD". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На данный момент перечень насчитывает 161 разрешенный к трансляции в Украине иностранный телеканал.

Нацрада сообщила, что телеканал "Sea TV" транслирует преимущественно на морскую тематику. Вещание ведется круглосуточно английским и русским языками. Канал не показывает порнографические передачи и фильмы, демонстрация которых запрещена в Украине, также отсутствует реклама.

Хорватский "Fight Channel World НD" является спортивным телеканалом. Язык вещания - английский, объем вещания - 24 часа в сутки. Реклама, порнографические передачи и фильмы, запрещенные украинским законодательством, отсутствуют.

"Тele 5" - итальянский развлекательный телеканал с фильмопоказом. Язык программ - польский, объем вещания - 24 часа. Транслируются фильмы эротического содержания, однако, в разрешенное для этого время. Во время показа используется система информационных отметок Польши. Прочих фильмов или передач, запрещенных на территории Украины, обнаружено не было.

На этом же заседании Нацрада исключила из списка разрешенных иностранную программу "Multimania TV".