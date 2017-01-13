Нацсовет по телерадиовещанию аннулировал лицензию телеканала UBR

Национальный совет по телевидению и радиовещанию 12 января аннулировал лицензию на спутниковое вещание телеканалу UBR, ранее объявившему о прекращении вещания с 1 января 2017 года

Как отмечается в сообщении регулятора, компания обязана вернуть лицензию на вещание в течение 10 дней с даты принятия этого решения.

Канал UBR ("Украинский бизнес ресурс") входит в медиахолдинг "Вести Украина", который связывают с беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко времен президента Виктора Януковича.

Согласно информации на его сайте, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года было ООО "АйДжи Медиа Украина", которое в свою очередь на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, а еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.

"ЕС Продакшен Груп" в 2015 году увеличила выручку на 62,7% – до 29,36 млн грн, а его чистая прибыль сократилась в 4.4 раза – до 0,56 млн грн.