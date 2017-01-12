 

Нацсовет запретил российский канал "Дождь" за непризнание целостности Украины

12 января 2017 г. 13:58
Источник: ТСН
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины обязал провайдеров в течение месяца прекратить трансляцию российского телеканала "Дождь". Об этом заявил член национального совета Сергей Костинский.

На соответствующий шаг ведомство пошло из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляцию российской рекламы.

"В частности, в эфире этого телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как границу между Украиной и РФ", - приводит "Интерфакс" цитату Костинского.

Он добавил, что в течение 2016 года Нацсовет неоднократно фиксировал нарушения украинского законодательства со стороны указанного телеканала. Так, он показывает в эфире российскую рекламу, а журналисты указанного СМИ незаконно посещали аннексированный Крым с территории РФ.
 

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