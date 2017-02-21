 

Надежные защитники или "зеленые" студенты: как обучают на военных кафедрах

21 февраля 2017 г. 17:58
Автор: Артур Рязанов
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Андрей Рак четверокурсник харьковского политеха, будущий программист. Сегодня он в очередной раз пришел на военную кафедру, чтобы стать так называемым "пиджаком", то есть младшим офицером, не служившим в армии. Пока он водит бронемашину только в специальном симуляторе, но в будущем планирует выехать на учебный полигон за рулем настоящего БТРа.

Андрей Рак, студент военной кафедры

Так как мой отец военный, профессиональный военный, то меня с детства манило к военной технике, поэтому я как поступал в политех, сразу решил идти на военную кафедру, чтобы научиться военному делу

Кроме группы по ремонту и обслуживанию бронетанковой техники, в составе которой и Андрей Рак, здесь есть еще 18 военно-учетных специальностей, по которым готовятся студенты из разных ВУЗов. Преподаватель военной кафедры Виктор Москаленко работает здесь с начала 90-х, студентов обучает вождению боевых машин. Свой предмет преподает комплексно и поэтапно. Сначала студент изучает управление техникой и расположение приборов на механическом тренажере, после чего переходит к практике в реалистичном симуляторе.

Виктор Москаленко, преподаватель военной кафедры

На динамічному тренажері він вже виконує все, як на реальному танку. Тут він спочатку готує машину до руху, далі запускає двигун, рушає з місця і рухаючись по маршруту, долає всі перешкоди, які знаходяться на маршруті

Заведующий кафедрой Олег Стаховский добавляет, что несмотря на малый объем учебной программы, преподаватели стараются дать студентам и необходимую теорию и практические навыки.

Олег Стаховский, заведующий военной кафедрой

В отличие от высших учебных заведений, де більшість занять знаходиться в класах і за партами, ми не даємо можливості тут скучати. Бачите, вони з ключами, вони з приборами, вони дальше подивитесь, з озброєнням, на техніке на військовій, це 80 % занять

Кроме навыков  вождения танков, БТРов и военных грузовиков, учащиеся на практике отрабатывают и обслуживание техники. На специальной площадке учатся стрелять артиллеристы, а в отдельном ангаре тренируются войска радиационно-химической безопасности. Захар Брескун уверен, что его военная специальность пригодится и в гражданской жизни.

Захар Брескун, студент военной кафедры

Взвода РХБ захисту, вони призначені не тільки для застосування у бойовий період, а також вони можуть застосовуватися у разі техногенних катастроф, чи інших видів надзвичайних таких подій. Тому дуже важливо, щоб завжди були спеціалісти, які можуть цим займатися

На кафедру принимают как парней, так и девушек, главное - чтобы военно-учетная профессия была смежной с гражданской. А большинство студентов признают, что планируют связать свою жизнь с военным делом.

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