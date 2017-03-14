 

Накручивают огромные счета за свет и перешли на бутерброды. Жители одной из харьковских высоток жалуются, что больше недели у них отключен газ

14 марта 2017 г. 17:42
Автор: Лариса Говина
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В одном из подъездов этой многоэтажки по улице Старошишковской газа нет уже вторую неделю, в соседнем  - третью, говорят жители. Жалуются, в последнее время перешли на бутерброды, некоторым пришлось покупать электроплиты или мультиварки, чтобы готовить пищу. Поэтому, возмущаются люди, к неудобствам из-за того, что в квартирах нет газа, скоро может добавиться еще и шок от увиденных сумм в счетах за электроэнергию.

Роман:

У меня беременная жена, она уехала из дому сейчас, потому что условий никаких. Вы думали плохо без воды горячей? Оказывается, без газа намного хуже.

Елена:

Я ходила вот в 7-й дом греть, потом взяли электроплитку, я картошку жарила внучке полтора часа, там три картошины ребенку со школы, мы сидим на бутербродах.

Жители говорят, звонят в газовую службу ежедневно, однако там отвечают, что газ в двух подъездах пока включить не могут - еще не во всех квартирах установлены приборы учета. В свою очередь, люди подчеркивают, в некоторых квартирах от установки отказались, поскольку там уже есть счетчик, поставленный жильцами ранее, в некоторых - фактически никто не живет.

Нина Пантелеевна:

Говорят. там 5 человек - им в подьезде не подключили, говорят пока всем не подключим, мы газ не включим. А если люди за границей, если не хотят, допустим, то как мы две недели без газа, держать людей, где дети, больные, ну вообще живые люди.

Тем временем, в "Харьковгоргазе" уточнили, что они действительно отключили своих абонентов в двух подъездах высотки на время установки счетчиков. Однако, установка касается только тех квартир, от жителей которых газовщикам поступали заявки, в остальных же квартирах, где у потребителей уже есть индивидуальные приборы учета, либо жилье вовсе пустует - работы проводиться не будут. Кроме того, обещают в газовой службе - до конца недели газ появится во всем доме, в одном из подъездов работы планируют завершить уже завтра, в соседнем - в течение нескольких дней.

Видео: 

Жители одной из харьковских высоток жалуются, что больше недели у них отключен газ - 14.03.2017

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