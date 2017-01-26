Нападение агрессивной толпы и новые зенитки: курсанты Нацгвардии провели учения

Роман Похил - четверокурсник Академии Нацгвардии. На плацу он отрабатывает навыки командира взвода вместе со своими подчиненными. Таких курсантов, стажирующихся на должности офицера, сейчас здесь около тридцати, и все они будущие командиры. Роман говорит, что Нацгвардия сильно отличается от внутренних войск, на базе которых была создана, в первую очередь уровнем подготовки и вооружением.

Роман Похил, офицер-стажер

Приходиться навчати солдат і навчатися самим таким видам озброєння як міномети, гаубиці, відпрацьовувати питання з водіння БТРів, також стрільби з них. Також з таких видів озброєння СПГ-9, з яких раніше у внутрішніх військах я впевнений, що не проводилися стрільби

Сегодня подчиненные Романа отрабатывали стычку силовиков с толпой. Плотно сомкнув щиты, и угрожающе стуча дубинками, гвардейцы быстро разгоняют условных агрессоров. Заместитель комбата говорит, что во время стажировки бойцы опираются не только на знания, полученные в Академии, но и на опыт старших товарищей, воевавших в зоне АТО. Офицер добавляет, что бойцы проходят новый курс стрельб, максимально приближенный к боевым условиям. Программа учений ежегодно усложняется.

Андрей Фатьянов, зам. комбата по работе с личным составом

В связи с новыми образцами оружия, которые там есть в армии противника, в связи с новыми боевыми действиями, которые сейчас ведутся необходимо изменять нашу тактику общую, как и тактику при ведении огневой подготовки. И естественным образом необходимо ее немножко корректировать для более активных действий, для выполнения успешных боевых задач

Будущие командиры помимо стрельб учатся организовывать позиции, маскировать их и максимально беречь подчиненных. Также курсанты изучают зенитки, появившиеся на вооружении у Нацгвардии совсем недавно.

Сергей Савенюк, командир отделения

Вивчають тактико-технічні характеристики цієї техніки, як користуватися, як командувати расчетами цієї техніки

Уже весной, после месячной зимней практики, курсанты отправятся на места постоянной службы не только с навыками бойца Нацгвардии, но и с умениями командира оперативного подразделения.