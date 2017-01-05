Напряжение до полумиллиона Вольт. В Харькове появилась самая большая катушка Теслы

Ребятня, затаив дыхание, следит за трескучей молнией. Наблюдать самый зрелищный эксперимент, проведенный Николой Теслой еще в позапрошлом веке, дети смогли благодаря IT-компании Plarium, которая поддержала проект харьковских ученых.

Павел Матлашов, директор отдела серверной разработки компании Plarium:

Компания Plarium хочет, чтобы дети имели возможность приобщиться к физике, посмотреть, как работают законы физики наяву. «ЦентрЛандау» уникальный в этом плане, потому что дети имеют возможность не только заучивать со слов учителя какие-то законы, а потрогать все руками, посмотреть.

От идеи до воплощения всего год. Ученые создали практически точную копию оригинального устройства. Катушка Теслы разместилась всего лишь на 22-х квадратных метрах вместе с лестницей Иакова. При этом вышла самой большой и мощной в Украине.

Сергей Мороз, технический исполнитель:

В розетке у нас 220 Вольт, здесь на выходе самой катушки у нас напряжение 450 тысяч Вольт. То есть в несколько сотен раз больше. А по мощности я бы не сказал, что она большая, но автомат у нас стоит 25 Ампер. Это считайте что вся мощность, которую потребляет среднестатистическая квартира в жилом доме.

Для посетителей комната высоких энергий будет доступна с 5 января в «ЛандауЦентре».