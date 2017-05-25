Народные бунты против общих газовых счетчиков. Депутаты облсовета обратились в Киев с просьбой вмешаться в конфликт населения и газовщиков

Возле нескольких многоэтажек на улице Ньютона собрались десятки харьковчан. Они вышли протестовать против установки общедомовых газовых счетчиков. Рассказывают, им удалось собрать больше 1000 подписей под обращениями к газовщикам и в районную администрацию. Харьковчане уверены, после того как на высотке появится общий прибор учета, многие начнут платить и за себя, и за соседа. Таким образом, нарушаются их права, возмущаются люди, тем более, что еще два года назад им обещали бесплатно поставить счетчик в каждую квартиру.

Алина:

Это уже действительно бунт жильцов, уже не первый раз у нас пытаются поставить счетчики общедомовые, отказываясь ставить счетчики поквартирно. Нам говорят, обращайтесь на Красношкольную набережную, пишите заявление, это будет стоить 4 тысячи и больше. И дальше решайте вопросы сами. Но счечик мы вам ставим общедомовой.

Валентин Иванович:

А против домового счетчика все, это не только я, потому что в одной квартире живет 10 человек, в друугой один. А рапределять будут на всех. Вот и вся ситуация.

Ну индивидуальный, конечно, лучше бы. Потому что я допустим не всегда готовлю, меня бывает нет дома.

Юристы уточняют,что в самом Законе не указано конкретно, какой именно счетчик - индивидуальный или общедомовой - необходимо ставить жителям многоквартирных домов, чтобы это было выгодно, прежде всего потребителям. Этот выбор предоставляется газовым компаниям в разных регионах страны. Однако именно это и является причиной спорной ситуации с установкой приборов учета, уверен адвокат Олег Михайлов. С одной стороны - для обл и горгазов по всей Украине установка счетчика на весь многоквартирный дом - это более экономно, чем поставить индивидуальные в каждую квартиру. С другой, отмечает Михайлов, распределение потребленного газа поровну между жильцами несправедливо по отношению к потребителям.

Олег Михайлов, адвокат:

Не определило государство или другая служба какие счетчики правильные и какие именно выгодны населению в том или ином случае. На сегодняшний день существует.

Первый – это счечтки, который будет установлен на многоквартирный дом, когда потребление будет распределено как-то пропорционально между всеми, что вряд ли является социально справедливым, обоснованным и правильным. С точки зрения Закона такая норма вообще не имеет права существовать.

Тем временем, в "Харьковгазе" утверждают, поставить на каждый жилой дом прибор учета обязаны в соответствии по Закону "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" до 1 января 2018 года. Не отрицают, индивидуальный счетчик действительно более удобный для людей, которые живут во многоквартирном доме. Однако, посчитав расходы, в компании было принято решение устанавливать общедомовые. В противном случае, сообщают в пресс-службе "Харьковгаза" пришлось бы повышать тариф, чтобы покрыть затраты на установку счетчиков. А это, уверяют газовщики, было бы почти неощутимо для жителей многоэтажек, но стало бы серьезным ударом по карманом харьковчан, живущих в частных домах .

Ольга Клименко, пресс-секретарь ПАО "Харьковгаз":

Если бы НКРЭ увеличило тариф, чтобы мы успели за два года усатновить всем и только за свой счет индивидуальные газовые счетчики, естественно потребителю, который использует газ для отопления пришось бы оплачивать 660 гривен. Для него произошло бы трехкратное увеличение тарифа. В то время как потребитель с газовой плитой этого повышения не почувствовал, он оплачивал бы порядка 11 гривен.

В связи со сложившейся ситуацией депутаты облсовета обратились сегодня к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Премьеру-министру Украины с требование упорядочить нормы установок счетчиков. В своем обращении депутаты отметили, что нынешняя система установки счетчиков защищает интересы, в первую очередь, поставщиков услуги, и не располагает непосредственных потребителей к экономии при использовании природного газа, так как расчеты за потребленный ресурс происходят по коллективному принципу.