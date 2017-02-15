NASA отправит роботов искать жизнь в океане спутника Юпитера

Американское космическое агентство разработало план отправки разведывательной миссии на Европу, спутник Юпитера с самым большим в Солнечной системе океаном.

Первым жизнь на Европе предсказал знаменитый фантаст Артур Кларк. В его романе 2010: Космическая одиссея инопланетная цивилизация превращает Юпитер в сверхновую звезду специально для того, чтобы ее тепло растопило лед, покрывающий океан Европы и дало толчок примитивной жизни, которая в нем существовала.

Сегодня ученые предполагают, что Кларк мог быть прав в своем допущении о возможности существования в океане Европы каких-то форм жизни.

Для проверки этой гипотезы в NASA планируют миссию по отправке на Европу роботов, способных пробурить верхний слой льда, покрывающего океан Европы, и проанализировать химический состав нижнего слоя льда, сообщает ScienceAlert.

Эти данные будут отправлены на Землю и после детального анализа смогут дать ученым представление о химическом составе океана Европы и возможности развития в нем жизни.

Миссия роботов-бурильщиков предварительно планируется на 2024 год. К Европе корабль с роботом прибудет к 2031 году.