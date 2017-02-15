 

NASA отправит роботов искать жизнь в океане спутника Юпитера

15 февраля 2017 г. 8:00
Источник: Новое Время
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Американское космическое агентство разработало план отправки разведывательной миссии на Европу, спутник Юпитера с самым большим в Солнечной системе океаном.

Первым жизнь на Европе предсказал знаменитый фантаст Артур Кларк. В его романе 2010: Космическая одиссея инопланетная цивилизация превращает Юпитер в сверхновую звезду специально для того, чтобы ее тепло растопило лед, покрывающий океан Европы и дало толчок примитивной жизни, которая в нем существовала.

Сегодня ученые предполагают, что Кларк мог быть прав в своем допущении о возможности существования в океане Европы каких-то форм жизни.

Для проверки этой гипотезы в NASA планируют миссию по отправке на Европу роботов, способных пробурить верхний слой льда, покрывающего океан Европы, и проанализировать химический состав нижнего слоя льда, сообщает ScienceAlert.

Эти данные будут отправлены на Землю и после детального анализа смогут дать ученым представление о химическом составе океана Европы и возможности развития в нем жизни.

Миссия роботов-бурильщиков предварительно планируется на 2024 год. К Европе корабль с роботом прибудет к 2031 году.

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