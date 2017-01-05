NASA запускает две миссии по изучению Солнечной системы

NASA заявило о запуске двух миссий, которые смогут пролить свет на ранние этапы существования Солнечной системы.

Как сообщается на сайте агентства, миссии получили название Lucy и Psyche и будут запущены в 2021 и 2023 годах соответственно. Lucy займется изучением Троянских астероидов Юпитера. Предполагается, что он достигнет главной цели в 2025 году, а с 2027 по 2033 год аппарат будет изучать шесть Троянских астероидов. Psyche будет исследовать уникальный металлический астероид, который не был изучен ранее, известный как "16 Психея". Аппарат достигнет астероида в 2030 году.