 

Натали Портман во второй раз стала мамой

04 марта 2017 г. 18:18
Источник: Новое Время
15 просмотров

В семье голливудской актрисы Натали Портман и французского хореографа Бенджамина Мильпье родился второй ребенок, сообщает The Telegraph.

Именно из-за такой уважительной причины актриса пропустила церемонию Оскар.

Отмечается, что 35-летняя актриса родила 22 февраля, но несколько дней держала эту новость в секрете. У пары родилась девочка, которую назвали Амалией.

"У Натали Портман и ее мужа Мильпье появилась девочка, Амалия Мильпье, 22 февраля. Мать и ребенок счастливы и здоровы", - говорится в заявлении рекламного агента звезды.

Звездные супруги Портман и Мільпье познакомились во время работы над лентой Черный лебедь. Влюбленные поженились в 2012 году в Калифорнии. Натали Портман и Бенджамин Мильпье имеют пятилетнего сына Алефа.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Фасадные термопанели                          Недвижимость Италии                          Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує всіх бажаючих на випуск курсантів та День відкритих дверей, який відбудеться 4 березня 2017 року. Початок о 10:00. м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.Т: (057) 73- 98- 300.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.