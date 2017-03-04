Натали Портман во второй раз стала мамой

В семье голливудской актрисы Натали Портман и французского хореографа Бенджамина Мильпье родился второй ребенок, сообщает The Telegraph.

Именно из-за такой уважительной причины актриса пропустила церемонию Оскар.

Отмечается, что 35-летняя актриса родила 22 февраля, но несколько дней держала эту новость в секрете. У пары родилась девочка, которую назвали Амалией.

"У Натали Портман и ее мужа Мильпье появилась девочка, Амалия Мильпье, 22 февраля. Мать и ребенок счастливы и здоровы", - говорится в заявлении рекламного агента звезды.

Звездные супруги Портман и Мільпье познакомились во время работы над лентой Черный лебедь. Влюбленные поженились в 2012 году в Калифорнии. Натали Портман и Бенджамин Мильпье имеют пятилетнего сына Алефа.