НАТО готовится обновить свой европейский парк самолетов-разведчиков

Североатлантический альянс готовит планы модернизации расположенного в немецком городе Гайленкирхен парка самолетов, оснащенных системой раннего обнаружения и предупреждения АWАCS.

Как сообщает DW со ссылкой на источник агентства dpa, министры обороны стран-членов НАТО планируют распорядиться о разработке обновленной концепции уже на этой неделе.

Согласно плану, к 2022 году должна быть представлена программа закупок новых самолетов-разведчиков, а к 2035 году первые из них поступят на вооружение.

Как отмечается, разведывательные комплексы АWАCS использовались, в частности, при поддержке международной коалиции в борьбе с террористической организацией Исламское государство.

Они способны обнаруживать другие воздушные объекты на расстоянии более 400 километров.

Кроме того, оснащенные ими самолеты могут также служить командным пунктом.

Парк самолетов НАТО в Гайленкирхене насчитывает 16 воздушных судов.

