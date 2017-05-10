Назначен и.о. главы полиции Днепропетровщины

10 мая 2017 г. 12:23
Источник: Украинская правда
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Исполнять обязанности главы полиции Днепропетровской области по вопросам охраны общественной безопасности будет Владимир Богонис.

Об этом 10 мая сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба МВД.

"С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя полиции в Днепропетровской области по общественной безопасности моему приказу будет назначен руководитель патрульной полиции города Днипра Владимир Богонис. Приказ вступает в силу с 10 часов утра", – отметил он.

Комментируя инциденты в Днипре на 9 мая, первый заместитель главы МВД Сергей Яровой в свою очередь отметил, что руководители полиции в Днепропетровской области показали абсолютную неспособность управлять ситуацией.

"Вы не понимаете задач, которые стоят перед государством. Вы совершенно не справились со своей работой. "Договорняки", которые были 2 мая три года назад, – мы видели, чем все это закончилось. И по аналогичному пути вы пошли. Ваша роль в этой ситуации была нулевая. Абсолютное невладение ситуацией", – подчеркнул он.

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