 

Названы лауреаты премии украинской киноакадемии "Золотая юла"

21 апреля 2017 г. 11:22
Источник: Зеркало недели
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20 апреля в Киеве состоялась церемония награждения премией "Золотая юла", которая была учреждена украинской киноакадемией. Всего на получение премии претендовали 76 фильмов, из которых затем был сформирован короткий список.

В наибольшем количестве номинаций (8 из 13) был представлен фильм Тараса Ткаченко "Гнездо горлицы", который и стал триумфатором церемонии награждения, получив шесть наград. Картина получила премии за лучший фильм, режиссуру, главную женскую роль, главную мужскую роль, женскую роль второго плана и мужскую роль второго плана. Фильмы "Моя бабушка Фанни Каплан" и "Жива ватра" получили по две награды премии. В частности, лента "Моя бабушка Фанни Каплан" была отмечена за лучший сценарий и работу художника-постановщика, а "Жива ватра" - за музыку и работу оператора-постановщика.

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