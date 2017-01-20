 

НБУ повысил лицензионные требования к инкассаторам

20 января 2017 г. 11:05
Источник: Интерфакс-Украина
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Национальный банк Украины (НБУ) повысил требования к юридическим лицам, осуществляющим предоставление банкам услуг по инкассации, сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение правления НБУ закреплено постановлением № 4 "Об утверждении изменений к положению о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации" от 16 января 2017 года. Новый порядок вступает в силу 20 января 2017 года.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка, новые требования будут действовать при выдаче новых лицензий. На ранее выданные лицензии они не распространяются.

Постановление, в частности, содержит требование о предоставлении при подаче документов для получения лицензии на предоставление услуг по инкассации, документов, необходимых для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица, а также документы, характеризующие финансовое положение юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для материально-технического обеспечения деятельности по предоставлению услуг по инкассации.

Помимо этого, постановление предусматривает, что решение о выдаче лицензии, вместо комиссии по вопросам лицензирования юридических лиц, отныне принимает правление НБУ на основании рекомендаций комиссии.

Нормы постановления также определяют возможность получения лицензиатом копии лицензии, в случае ее потери или повреждения и тому подобное.

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