Не хотят отапливать улицу. Харьковчане жалуются, что они переплачивают за отопление и горячую воду из-за плохой теплоизоляции труб

В таком состоянии теплотрасса по улице Астрономической находится в течение нескольких последних лет, говорят харьковчане, ремонт здесь не проводился годами. Полностью изношенная изоляция труб серьезно влияет на потери тепла, поэтому, уверены люди, им практически приходится за свой счет отапливать не только собственное жилье, но и улицу. А после того как тарифы на тепло и горячую воду выросли в несколько раз эти суммы стали серьезным ударом по семейным бюджетам.

Николай:

Видим, что наши деньги "вылетают в трубу". Потому что вот в таком состоянии трубы, там на 20-30% надо будет спаливать газа больше, чем нормативом предусмотрено. Это все с нашего кармана, это всё наши платежки, которые нам так тяжело даются.

Людмила:

Я вот смотрю на вот эти голые трубы и мне просто больно, мы оплачиваем улицу. А какие деньги у нас из кармана уходят. Ведь тепло очень дорогое. Оно все очень подорожало, а получается, что мы выбрасываем деньги на ветер.

В конце прошлого года, получив первые квитанции за отопление и горячую воду буквально за несколько минут, расссказывают жители одной из многоэтажек по улице Астрономической собрали почти два десятка подписей и направили обращение харьковским тепловикам. В нем потребовали срочно провести ремонт теплотрассы.



19 человек, но это все за короткий промежуток времени, здесь можно тома собрать, все поддерживают, все за.

Однако, жалуются харьковчане, от "Харьковских тепловых сетей" ответа не дождались, поэтому в январе отправили письмо в мэрию. В пресс-службе КП "ХТС" пообещали разъяснить ситуацию с ремонтом труб позже в ответе на официальный информационный запрос. Тем временем, в мэрии отметили, что теплоизоляцию на теплотрассе по улице Астрономической восстановят в межотопительный период.