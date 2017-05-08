Недалеко от Судака силовики оцепили район проживания крымских татар – Чубаров

08 мая 2017 г. 13:30
Источник: Гордон
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Власти оккупированного Крыма 8 мая проводят силовую акцию в районе проживания крымских татар на южном побережье. Об этом написал в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В поселке Капсихор (ныне – Морское), расположенном в 20 км от Судака, вооруженными людьми, прибывшими на трех бусиках, оцеплен квартал компактного проживания крымских татар", – сообщил Чубаров.

По его информации, утром в понедельник также проходит обыск в доме председателя Судакского регионального меджлиса Ильвера Аметова.

"Повод – анонимное письмо", – говорится в сообщении.

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