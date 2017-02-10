Неделя донорства в Харькове. Будущие спасатели сдавали кровь для военных

Сегодня утром Арсений и еще несколько десятков курсантов университета сменили привычную форму на гражданскую одежду и отправились в Центр службы крови на Клочковскую, чтобы поддержать пациентов харьковского военного госпиталя.

Арсений Дяченко, курсант 4 курса Национального университета гражданской защиты Украины

Розумієте специфіка нашої професії така - допомагати людям кожен день. Кожного дня рятувальники своєю безпосередньою працею допомагають людям у складних ситуаціях.

Заполнение анкеты в регистратуре, экспресс-анализ в лаборатории, а затем 10 минутная процедура собственно сдачи крови. Практически все собравшиеся здесь курсанты донорами стали впервые. Второкурсница Валерия Кащавцева приехала в числе добровольцев от социально-психологического факультета. А её сверстник Владислав Соколов от факультета пожарной безопасности.

Валерия Кащавцева, курсант 2 курса Национального университета гражданской защиты Украины

Я знаю, что моя кровь поможет спасти жизнь возможно не одного человека. Об этой акции я слышал уже давно но из-за того что как бы у меня не слишком большой возраст я не могла принять в этом участие. Сейчас ну уже когда как бы можно, то мы решили принять участие приехали сюда с нашего факультета 5 человек.

Владислав Соколов, курсант 2 курса Национального университета гражданской защиты Украины

Людям, которые сейчас защищают нашу страну, которые обороняют нас и я решил им тоже помочь. Они беспокоятся о том, чтобы я спокойно спал ночью и я решил тоже побеспокоится о них .

Всего же, в течение двух дней, сюда приедет около сотни курсантов - уточняют в вузе. Их специально освобождают от занятий и нарядов, и по желанию, предоставят еще и выходной день. Между тем, у администрации медучреждения своя задача - привлечь как можно больше активных молодых людей не только в период разовых акций и недель донорства, но и сделать это сотрудничество постоянным.

Юрий Верховенко, зав. отд. комплектования донорских кадров обл. службы крови

Задача это сформировать из этого количества людей, которые к нам пришли впервые штат активных кадровых доноров. Кто это такие - это люди, которые будут к нам систематически приходить и сдавать донорскую кровь, либо её компоненты. Мы выявляем людей с редкими группами крови. Берем их координаты. В дальнейшем с ними сотрудничаем. Чтобы все понимали это должно носить не аукционный характер, это должна быть идеология, чтобы человек изъявил желание повторно к нам прийти.



К тому же такая процедура идет и на пользу нашему организму - поясняет медик. Главное, после сдачи крови хорошо поесть, добавив в рацион и натуральные соки.

Юрий Верховенко, зав. отд. комплектования донорских кадров обл. службы крови

Если человек сдает кровь 3-4 раза в год это только полезно. Если это плазма, плазму можно сдавать до 20 раз в год. Мы создаем запасы, которые затем используем, как говорится, для лечения больных Харьковского региона. То есть мы постоянно имеем такой запас.

Впрочем, пока недостатка в крови регион не испытывает - говорит Верховенко. В рядах постоянных проверенных доноров областной службы крови порядка 5 тысяч человек. Есть даже "заслуженны доноры" - сдавшие кровь больше сотни раз.