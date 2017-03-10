Новострой превращается в рухлядь? В Харькове жители высотки жалуются на подтопленные подвалы и отсутствие ремонта

Этот дом построенный всего 7 лет назад за короткое время начал превращаться в старую рухлядь, жалуются жители. Лифты в каждом подъезде работают с перебоями, пандусы разваливаются, а в подвалах регулярно потоп - из-за прорыва труб течет и холодная, и горячая вода, но откачивать её коммунальщики не спешат, говорят люди.

Ирина:

У нас очень много мамочек, у нас очень много маленьких деток, грудничков, постоянно лифт не работает. Если даже он сломался, лифтер приезжает черз 3-4 дня. Как в таком доме жить?

Марина:

Наша обслуживающая организация никаких обязательств не несет. Первое, что нас беспокоит - это то, что постоянно прорывают трубы в подвалах. При чем трубы, из труб идет горячая вода.

Александр:

Ну когда мы зашли, там все было, струя била, что всех с ног до головы обмочила и это все лилось в выходной день, никому не нужно было.

Люди переживают, что из-за постоянных проблем с трубами, они переплачивают за коммунальные услуги, в частности за тепло и горячую воду, которые не поступают в дом, а вытекают и испаряются в подвале. Жильцы подчеркивают, сантехника на рабочем месте могут застать редко, на многочисленные звонки он отвечает, что в отпуске или на больничном. Тем временем, в компании "Мобилькоммунсервис", которая предоставляет свои услуги для жителей многоэтажки, разводят руками - обслуживать дом в полном объеме не могут. В телефонном разговоре директор подчеркивает, долг жильцов перед ними составляет десятки тысяч гривен, поэтому средств на ремонт не хватает. В свою очередь, люди отвечают, должники - лишь часть жителей высотки, остальные платят исправно, но качественные услуги не получают.

Марина:

Мы бы хотели знать, куда уходят наши деньги и вот за 7 лет наша обслуживающая организация до чего она довела наш дом.

Оксана:

Понимаете, мы заселились в новый дом, новострой, отремонтированный, хороший. За 7 лет он пришел в упадок, ни одного текущего и капитального ремонта.

Кроме того, уверены люди, они стали заложниками ситуации, поэтому настаивают, что именно управляющая компания обязана обратиться в суд, чтобы взыскать долг с неплательщиков и обеспечить им качественные услуги. В вот директор этой компании утверждает, будут ли они подавать соответствующие иски пока сказать не может и подчеркивает, что этим вопросом могут заняться сами жильцы, как совладельцы многоквартирного дома. Также отмечают в "Мобилькоммунсервисе", если жители высотки не довольны работой организации, то по Закону имеют право отказаться от их услуг и создав ОСМД, выбрать другую управляющую компанию.