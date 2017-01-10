 

Некачественное покрытие и отсутствие безопасности - общественники о состоянии автодорог Харьковщины

10 января 2017 г. 15:20
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За 11 месяцев 2016 года в Харьковской области произошло больше 10 тысяч ДТП в результате которых 124 человека погибли и 1924 человек получили травмы разной степени тяжести. Такие цифры в ходе пресс-конференции озвучил журналистам вице-президент ОО «Товарищество участников движения», руководитель общественного союза защиты пешеходов Виктор Козориз.

При этом он подчеркнул, что большая часть этих аварий связана с некачественным ремонтом дорог, отсутствием предупредительных знаков на опасных участках и ограждений.

Еще одна причина аварий на дорогах за чертой города, по словам общественников, отсутствие патрульных. Это позволяет злоупотреблять алкоголем некоторым водителям.

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