Немцы не имеют отношения к установке футбольных ворот, смертельно травмировавших подростка в харьковском городке для переселенцев – генконсул

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07 марта 2017 г. 13:28
Источник: Интерфакс-Украина
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Немецкая сторона не имеет отношения к установке футбольных ворот, смертельно травмировавших 13-летнего мальчика в модульном городке для переселенцев в Харькове, заявил Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке с временным офисом в Днепре Вольфганг Мессингер.

"Сама детская площадка, где произошел несчастный случай, была построена в 2015г по поручению организации GIZ (Немецкое общество международного сотрудничества - ИФ). После постройки в декабре 2015г площадка перешла в собственность коммунального предприятия, которое занимается модульным городком в Харькове. Футбольные ворота были установлены коммунальным предприятием уже в дальнейшем", - сказал В.Мессингер на пресс-конференции в Харькове во вторник.

Он также выразил соболезнование близким погибшего подростка.

"Мы, как и организация GIZ, искренне сожалеем о случившемся в харьковском городке для переселенцев и выражаем свои искренние соболезнования семье и близким, погибшего", - сказал В.Мессингер.

Как сообщалось, 5 марта в Харькове во время игры в футбол на площадке в модульном городке для переселенцев погиб 13-летний мальчик.

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