Без кардинальных реформ, но под пристальным вниманием общественности. Чем запомнились 100 дней работы нового начальника патрульной полиции

Под пристальным вниманием общественности остается дело подозреваемого в смертельном ДТП на перекрестке Сумской - Динамовской Александра Мамотюка, который полгода провел в СИЗО, без права внесения залога. Добиться изменения меры пресечения адвокатам удалось только в конце декабря. Вторым резонансным производством в отношении патрульных, оказалось дело Владимира Тарадая и Артема Нетикова. В апреле 2016 копы, приехав на вызов о драке, были вынуждены применить спецсредства, так как участники драки оказали сопротивление при задержании. Прокуратура сочла действия патрульных превышением служебных полномочий и подала ходатайство об отстранении копов от должности. Суд это ходатайство отклонил. Подобные действия прокуратуры адвокаты копов называют попыткой заставить патрульных работать по правилам старой системы. Однако, глав най патрульній Харькова Вадим Лисничук оценку действиям правоохранителей не дает, утверждает - в обстоятельствах дела должно разбираться следствие.

Вадим Лисничук, начальник Управления партульной полиции Харькова

Кожен робить свою роботу, прокуратура також робить свою роботу. Я не беруся давати оцінку іншим праввохоррним органам.

Однако, признается шеф харьковской полиции, столь пристальное внимает общества и СМИ к патрульным, хоть и является неплохим стимулом для самих полицейских, нередко патрульным приходится сталкиваться и с необоснованной критикой. Ведь после реформы и переаттестации органов полиции, промахи других подразделений МВД заносятся именно на счет патрульной полиции.

Вадим Лисничук, начальник Управления партульной полиции Харькова

Абсолютно все, що з’являється в Інтернеті зі словом поліція, все пропускається як саме патрульна поліція. Поліцейський там взяв десь хабар, образно, і ставиться фотографія в Інтернеті патрульного, і всі розуміють, що це нібито взяв хабар патрульний поліцейський. Если дальше по тексту почитать, там окажется, что это работник кого ни будь районного ВП.

В целом работу Харьковского ведомства Лисничук оценивает позитивно, признается - за три месяца менять пришлось совсем не много, ведь работа управления уже налажена, равно как и сотрудничество с другими силовыми структурами. Да и отношения с горожанами копы оценивают положительно, утверждают, что доверие есть, а это главное. В дальнейшем обещают наладить взаимодействие с жителями и сделать Харьков одним из самых безопасных городов Украины.