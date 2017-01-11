Нет денег от коммунальщиков - нет зарплат. В Харькове энергетики вышли на пикет

Возле здания апелляционного хозяйственного суда несколько десятков сотрудников "Харьковоблэнерго". Пикетчики возмущаются, из-за хронических неплатежей коммунальщиков задолжавших энергетикам огромные суммы, уже 2 месяца не получают зарплату.

Евгения Микитюк, контролер АК "Харьковоблэнерго":

Мы обязаны заплатить коммунальные, купить себе, извините, обувь, сьездить на линию. У нас у всех есть дети, семьи. У некоторых двое вот детей, двое же у тебя деток? Их вообще чем-то кормить надо.

Мира, электромонтер АК "Харьковоблэнерго":

Я на дорогу только трачу 400 гривен в месяц. Мы знаем, что наше руководство пишет и мы действительно их поддерживаем, мы всю эту ситуацию знаем. Но почему на них не реагируют вышестоящие органы - это загадка.

Сейчас в судах рассматривается 17 исков энергетиков по взысканию долгов с харьковского КП- должника "Харьковводоканал", в том числе рассматриваются вопросы о частичном отключении административных зданий предприятия. Энергетики уверены, решения принятые ранее харьковскими судами о запрете отключать объекты КП - должников практически дают зеленый свет для того, чтобы те продолжали наращивать долги. Поэтому готовы пикетировать суды во время каждого следующего заседания по делам "Харьковводоканала" и энергетиков. В "облэнерго" подчеркивают, ежедневно ГП "Энергорынок" снимает около 20 миллионов со счетов харьковской компании, поэтому уже два месяца она находится на нулевом балансе. Долги двух крупных предприятий - "Харьковские тепловые сети" и "Харьковводоканал" в новом году перешагнули отметку в миллиард гривен.

Владимир Скичко, нач. упр. информ. политики АК "Харьковоблэнерго":

На сегодняшний день задолженность двух предприятий "Харьковские тепловые сети" и "Харьковводоканал" составляет 1 миллиард 100 миллионов гривен. Уровень расчетов "Харьковводоканал" - 21 процент с начала года, а "Харьковские тепловые сети" не заплатили ни копейки в этом году.

Ранее в КП "Харьководоканал" отмечали, что огромный долг образовался по нескольким причинам, в частности из-за разницы в тарифах, в свою очередь в "Харьковских тепловых сетях" отметили, что всему виной то, что средства с их распределительных счетов моментально перечисляются на счета НАК "Нефтегаз Украина". Поэтому с того момента, когда КП начали накапливать долги за электроэнергию, там утверждали - проблема должна решаться на уровне Киева. Тем временем и представители Нацрегулятора и Кабмина заверяли, что эта ситуация возникла из-за недочетов в работе руководства предприятий-должников. В качестве выхода энергетики предложили закрыть долги КП с помощью выделения средств из городского бюджета, однако положительного решения в их сторону, говорят, пока нет. В качестве примера приводят подобную ситуацию с КП "Горэлектротранспорт", после выделения денег из бюджета города предприятие погасило долги за прошлый год на 95 процентов.