New York Times сообщила о программе Uber для обмана властей

Компания Uber на протяжении многих лет использует специальную программу, с помощью которой не позволяет полицейским и чиновникам контрольных ведомств использовать сервис.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в Uber.

По их словам, программа называется VTOS - сокращенно от Violation of Terms of Service (нарушение правил пользования). Она была создана Uber. Ее суть заключается в том, чтобы на основании информации о геолокации пользователя определить, работает ли он в органах власти. Программа собирает геоданные и "банит" тех пользователей, которые часто находятся в зданиях полиции или госорганов.

Когда такие пользователи пытаются вызвать такси с помощью Uber, их уведомляют, что поблизости нет свободных автомобилей или посылают на вызов несуществующую машину.

Так компания избегает контрольных поездок и "подставных" пассажиров из контрольных ведомств. По информации NYT, с 2014 года Uber использует в США, Австралии, Китае, Южной Корее и во Франции. Издание отмечает, что наиболее часто к помощи программы прибегают в тех странах, где ценовая политика или деятельность Uber в целом вызывает претензии властей.

В заявлении компании говорится, что такая программа используется для того, чтобы выявлять пользователей, нарушающих правила пользования сервиса. "Для тех, кто пытается физически навредить нашим водителям, для конкурентов или тех, кто втайне вступает в сговор с властями, чтобы "переманить" наших водителей", - говорится в заявлении Uber.

По мнению профессора права Университета Уэйна Питера Хэннинга, использование Uber программы в таких целях может расцениваться как компьютерное мошенничество, закон против которого был принят в США еще в 1986 году.

Напомним, что в начале февраля глава Uber вышел из экономического совета при Трампе после критики в свой адрес и обвинений в поддержке миграционной политики Белого дома.