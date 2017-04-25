Незаконная продажа квартиры харьковских художников. У фигурантов дела нашли картины, статуетки и книги Гноевых

Скандал вокруг квартиры под номером три в 37-м доме по улице Дарвина, разгорелся чуть больше месяца назад. В этом доме, построенном еще в начале прошлого века архитектором Бекетовым, жили четыре известных харьковских художника: Михаил Пестриков, Николай Самокиш, Иван Селищев и Николай Гноевой. Наследники последнего, как раз и занимавшие третью квартиру, умерли в декабре 2016-го. Их соседка, Елена Рофе-Бекетова рассказывает, как раз возвращалась домой, когда увидела, что из помещения, в котором уже несколько месяцев никто не живет, вывозят вещи. На вопрос на каком основании это делается, грузчики ответили, что у квартиры - новая владелица.

Елена Рофе-Бекетова, жительница дома по ул. Дарвина, 37:

Она сказала, что на текущий момент является хозяйкой квартиры, и продемонстрировала договор. И вот здесь конечно у меня волосы стали дыбом, потому, что договор датирован февралем 17 года и подписан Гноевым Юрием Николаевичем и Гноевой Любовью Николаевной. В этом момент я поняла, что нужно вызывать полицию.

Уже после приезда следователей, рассказывает Елена, женщина пояснила, что договор подписала у нотариуса вместе с двумя людьми, которых и приняла за предыдущих владельцев. Правоохранителями было открыто уголовное производство, квартиру опечатали. По предварительным данным, рассказывают в прокуратуре, идет речь о группе из 6 человек, которые действовали по отлаженной схеме, подыскивали подходящие квартиры, затем подделывали документы и продавали их.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской обл.:

В чому полягала схема. Кілька осіб, які вже мали проблеми з законом, судимі вступили в змову з нотаріусами. Це два нотаріуси міста Харкова. Підшукували квартири, господарі яких вже померли, і заднім числом до дати смерті господаря квартир, підробляли документи.

В ходе обысков, которые проводили правоохранители вместе с представителями прокуратуры, у фигурантов дела были найдены еще и картины, которые ранее исчезли из квартиры Гноевых, а также документы.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской обл.:

От саме під час обшуків біло виявлено картини, статуетки, альбоми і інши речі, які належали сім'ї Гноєвих. На даний час можу зазначити, що вже одному з нотаріусів, жінці 69-го року народження оголошено підозру ще за кількома статтями, іншим фігурантам підозри прокурорами готуються.

На данный момент известно о 7 эпизодах, к которым могут быть причастны фигуранты дела, отмечают в прокуратуре. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям - "Мошенничество", "Подделка документов, печатей , штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов", а также "Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги". Максимальная санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.