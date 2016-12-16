Нежеланное соседство. Жители пятиэтажки в центре Харькова говорят, что кто-то завладел их подвалами и демонтировал несущую стену

Совсем скоро эта пятиэтажка в центре города может сложиться как карточный домик. По крайней мере в этом уверены ее жители. Еще в октябре они увидели, что в их подвалы рабочие выгружают массу стройматериалов. В течение дня большую площадь помещений отгородили кирпичной стеной, оставив остальным жильцам лишь пару небольших коморок, а после и вовсе на входе поставили две новых двери. Еще через пару дней, рассказывают люди, в своих квартирах они содрогались от того, что все вокруг ходили ходуном, пятиэтажку трясло как во время землетрясения, а эти ощущуения дополняли громкие звуки перфораторов. Когда жители попытались попасть в запертое подвальное помещение, чтобы выяснить что происходит, рабочие ответили - на цокольном этаже теперь есть один хозяин и все вопросы адресовали ему, внутрь же никого не пустили, ссылаясь на то, что это частная собственность. Не удалось это сделать и после прихода инспектора ГАСКА. Однако в небольшой щели около входа в подвал, говорят жильцы, увидели что на месте где находилась несущая стена - теперь пусто.

Мария:

Физически, хоть он и не прав, мы туда попасть не можем, он продолжает сносить там несущие конструкции и мы боимся, что дом свалится, дому больше 50 лет, это будет трагедия.

Оксана Супрун:

У нас был инспектор ГАСКа, ему не дали доступа, не посмотреть что там было снесено и в каких количествах, через щелочку, дверь неплотно прилегает было видно, что снесена несущая коснтрукция.

Кто подвергает опасности жизни десятков людей в пятиэтажке на Бакулина, сами жители выяснить не могут. С человеком, который занял их подвалы, уверяют, не получается даже пообщаться - раньше он здесь не жил, и его не видели ни разу. В ЖЭКе, рассказывают жильцы, кто это и каким образом он получил разрешение на проведение каких-либо работ им сообщить не захотели, контактный телефон дать тоже отказались.

Галина Карелина:

У него был его номер телефона, при чем он не хотел, чтобы слышал кто-то о чем ему там говорят, он с ним поговорил и потом сказал, что ну я не знаю, его сейчас нет и как вы туда попадете я тоже не знаю, он в Киеве, когда приедет - он вам пепрезвонит. Я лично ждала две недели, пришла в ЖЭК, он сказал - он еще не приехал и вы туда не можете попасть.

Тем временем, люди обратились в районные администрации, горсовет и ГАСК, вскоре им пришли письма с ответом - в аренду их подвалы никому не сдавались.

Мария:

Мы отнесли несколько запросов от всех жильцов дома несколько коллективных запросов, подписанных собственноручно на Геннадия Адольфовича, на мэрию, на ГАСК городской и в Фонд коммунального имущества, чтобы понять кому принадлежат эти помещения. на все эти заявления наши мы получили ответы, которые говорят о том, что у него ни одного правоустанавливающего документа на эти подвалы нет, что разрешительных документов на реконструкцию не было.

Сергей Логвин:

Вот мы сделали запрос, лично я его делал - и вот написано, что в Едином реестре никаких документов на этот счет, то есть это просто самозахват.

Правда в участке "Жилкомсервиса", его начальник убеждает журналистов, что имя того, кто проводит работы в подвальных помещениях ему неизвестно, но тем не менее подтверждает, что они действительно переданы в чье-то пользование. Правда по всем вопросам рекомендует обращаться в ГАСК и мэрию, поскольку их участок этой ситуацией в пятиэтажке на Бакулина не занимается.

Михаил Анисимов, нач. уч. №7 КП "Жилкомсервис":

Кто занимается этим? ГАСК. Вот обращайтесь в ГАСК. - То есть вы этим не занимаетесь? - Нет. Я могу приостановить незаконные действия, вызвав полицию и таким образом приостановить. - А Вам известно что человек выкупил подвальные помещения в этом доме? - Да, известно. - Вам известно кто это? Вы общались с ним? - Нет, я с ним не общался.

В пресс-службе горсовета сообщили, что сейчас мэрия с этой ситуацией разбирается и журналистам обещают прокомментировать подробности данного случая позже. В свою очередь юристы утверждают, такие проблемы появляются регулярно в разных регионах Украины. Фактически владельцами подвалов, чердаков и других мест общего пользования в доме являются все жильцы многоквартирного дома. Но из-за лазеек в законодательстве, эти площади сдаются в аренду, продаются или вовсе захватываются самостоятельно, без ведома жителей. Избавиться от такого нежеланного соседства, рассказывает адвокат Роман Чумак можно через суд. Если человек незаконно занял помещение или даже получил его в аренду без согласия остальных владельцев квартир, то ему грозит либо административная ответственность, либо в случае нарушения важных конструкций дома - уголовная.

Роман Чумак, адвокат:

За самозахват таких помещений и если это несет угрозу жизни и здоровью других совладельцев, собственников дома, в данном случае предусмотрена уголовная ответсвенность, статья 270 пункт 1. Хотя статья не предусматривает лишение свободы, но ограничение свободы до двух лет.

Отстаивать права жильцов, утверждает юрист, могут как они сами, так и представители инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля, которые обязаны контролировать проведение подобных работ в жилых домах.