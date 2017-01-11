Нидерландские поезда полностью перешли на ветряную энергию

Национальная железнодорожная компания Нидерландов заявила о том, что 100% ее поездов перешли на ветряную энергию, сообщает The Guardian.

Как подчеркивает издание, переход на данный вид энергии состоялся на год раньше запланированного.

"С 1 января все наши поезда передвигаются на ветряной энергии", сообщил представитель железнодорожной компании Том Бун. Контракт на переход на ветряную энергию был заключен с компанией Eneco. Согласно контракту, заключенному на 10 лет, переход должен был состояться к январю 2018 года.

На данный момент парк NS включает 5,5 тысячи поездов, курсирующих по междугородним направлениям. За час работы ветрогенератора состав может проехать около 200 километров, ежедневно услугами NS пользуется 600 тысяч человек. К 2020 году расход энергии на пассажира планируется сократить на 35 процентных пунктов.