 

Ночная стрельба на Алексеевке: задержаны пять участников конфликта

19 февраля 2017 г. 11:25
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Следственное управление ГУНП в Харьковской области открыло три уголовных производства.

Об этом сообщил заместитель начальника следственного управления Андрей Шарнин.

По его словам, сведения по факту нанесения многочисленных ранений харьковчанину 1972 года рождения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. По событиям на улице Клочковской и проспекте Победы, 77 открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что пять человек осуществляли активные хулиганские действия. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Четверо из них - жители Харькова, один - из города Днепр. По предварительным данным, причины конфликта имеют бытовую почву. Во время следственных действий изъято 4 помповых ружья, одна единица автоматического оружия, два травматических пистолета, которые направлены на экспертизу.

Напомним, ранее правоохранители сообщали об 11 задержанных.

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