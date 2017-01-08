Норвегия первой отключит FM-радио

11 января Норвегия начнет отключать FM радиотрансляцию с целью заменить её на цифровую, которая имеет высшую точность воспроизведения звука и больше каналов, сообщает The Guardian.

Закрытие FM-радио начнется с северного города Бодо. К концу года в Норвегии прекратят работу все FM-радиостанции. Таким образом эта страна станет первой, где FM полностью прекратит работу.

В то же время критики такого шага норвежского правительства говорят, что он преждевременный. В частности, согласно опросу местной газеты Dagbladet 66% норвежцев против отключения FM.

"Норвежские политики решили сделать 15 млн FM-радиоприемников в Норвегии абсолютно ненужными. Это плохая идея", - цитирует Dagbladet медиа-эксперта Яна Торесена.

Наибольшей сложностью для такого шага являются автомобили - по оценкам, не менее 2 млн автомобилей в Норвегии не оснащены цифровыми радиоприемниками.

Автомобилистам советуют приобрести специальные адаптеры, которые стоят около 1500 норвежских крон (170 долларов).

Переход на цифровую радиотрансляцию означает, что источником радиовещания станут не аналоговые платформы, как AM и FM, а цифровые.

Для слушателей это означает, что им понадобится специальный приемник, чтобы ловить цифровой сигнал. Кроме того, некоторые радиостанции вещают через интернет.

Кроме Норвегии, над таким переходом также раздумывают Швейцария, Дания и Великобритания.