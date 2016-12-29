 

Новогодний десант в Харьковском госпитале - как деда Мороза и Снегурочку бойцы встречали

29 декабря 2016 г. 17:22
Автор: Наталья Белокудря
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Дед Мороз и Снегурочка начали свои новогодние поздравления с первого этажа военного госпиталя, зашли в каждую палату, где лежат бойцы.

Дед Мороз

Хтось є дома? Так є!!! Ну що зустрічайте Діда Мороза, з довголіттям вас вітаю, щастя радості, бажаю, швидкого одужання , здрастуйте, мої хороші, вітаємо вас!!!

Горечь и разочарование по поводу того, что праздники придется провести на больничных койках, сразу развеялись, признавались  бойцы, как только  они увидели волшебника в красном костюме и его помощницу Снегурочку:

Андрей, боец ВСУ

Ранение получил, мина пряме попадание в наш блиндаж, в їхній, ми заняли їх позиції, попало, дальше не помню, спасибо ребята вынесли, благодарны им, спасли жизнь мені.

Поздравления деда Мороза и Снегурочки - открывают череду праздничных визитов в госпиталь, говорят его сотрудники:

Павел Базиль, начальник клуба военно-медицинского центра

Приходять і Дід Мороз, приходять діти, приїздять з вертепами і зі Львова, і з Харкова, з Харківської області приїжджають діти, приносять малюнки, приносять солодощі, приносять те, що вони мають. Мають гарний настрій. Вони намагаються поділитися цим настроєм з всіма хлопцями, щоб їх підтримати і щоб хлопці получили від них найкращі емоції. А емоції, ви розумієте, це на благо.

В целом, по данным медиков в Харьковском госпитале на данный момент лечится почти двести бойцов, которых привезли из зоны проведения боевых действий.

 

Видео: 

Новогодний десант в Харьковском госпитале - как деда Мороза бойцы встречали - 29.12.2016

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