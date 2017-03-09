Новые стипендии, новые проблемы. В ХОГА рассказали о системе начислений

Тысяча четыреста гривен при обучении на точных и наукоемких специальностях, тысяча сто - для всех остальных. Именно такую академическую степендию теперь начисляют студентам, преуспевающим в учебе, говорят в облгосадминистрации. Правда, с увеличением суммы выплат изменилась и сама система начислений. Стипендию в Харькове получает каждый пятый студент, говорят чиновники, но для этого они должны продемонстрировать разные успехи. Дело в том, что каждый факультет и каждое отделение получает свой бюджет для выплат.

Анатолий Бабичев, зам.губернатора

Є студенти на спеціальностях, де майже всі студенти навчаються невідмінно, а є де студенти посередньо навчаються - добре, не добре, не дуже добре. Так ось на тих факультетах, де не всі студенти навчаються на відмінно, не всі отримують стипендії, навіть якщо ти відмінник.

Каждый факультет самостоятельно составляет рейтинг успеваемости студентов, исходя из которого начисляются стипендии. Предполагается, что в составлении этого рейтинга должны принимать участие и сами студенты, но их комитеты и представители не достаточно активны, из-за чего решения практически единогласно принимаются в деканатах. Поэтому учащиеся остаются недовольны как суммой выплат, так и списками стипендиатов.

Александр, студент соцфака

Они лишились своих научных стипендий, причем были такие неоднократные случаи, когда люди сдавали всю сессию на отлично, но благодаря/вопреки новой системе они не получали своих выплат,при новой системе отчислений, надо иметь не просто отличные оценки, но и льготы - только в этом случае можно на что-то рассчитывать.

Лилия, студентка соцфака

Новые правила на совсем всем понятны. формулы, данные, я уже заканчиваю, четвертый курс, но те специальности, где много бюджетных мест, создают атмосферу среди студентов, могут даже конфликты возникать. И если уж человек поступил на бюджет, то можно более лояльно относиться к его достижениям.

Людмила, экологический факультет

Ненамного она выше, на 300 гривен. Ожидали большего, но и так нормально

Студенты рассказывают, что дополнительные балы для попадания в список стипендиатов, получают те, кто демонстрирует спортивные успехи или активно участвует в общественной жизни. Но нередко это превращается в гонку демонстрации лояльности к преподавателю, когда помощь в его научной и общественной деятельности идет в зачет. В облгосадминистрации говорят, о таких случаях знают, поэтому направили в Кабмин предложения, чтобы академическую стипендию начисляли без учета дополнительных заслуг, а лучшие спортсмены и активисты награждались из специального фонда.

Анатолий Бабичев, зам.губернатора

Вопрос спорный, это то что я и говорил, есть вопросы к этому порядку и надо думать как правильно это реализовать. Либо это должны быть разные фонды, и разделять. У нас, кстати, есть много предложений как оптимизировать этот порядок нарахування стипендий, и в министерстве пообещали, что они будут усовершенствовать этот механизм.

Кроме академической стипендии в вузах сохранена стипендия социальная, она составляет около 2000 гривен и на неё претендуют льготники различных категорий - таких в Харькове около 5% учащихся. Далеко не все нуждающиеся успели ее оформить, особенно в крупных вузах, но деньги на ее выплату есть, уверяет Бабичев, и она будет начислена всем с января. При этом после каждой сессии списки стипендиатов, в первую очередь академических, будут пересматривать.