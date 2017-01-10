 

Новые зарплаты изменят жизнь украинцев: кому и когда выплатят больше

10 января 2017 г. 12:35
Источник: Сегодня
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Рожать и болеть украинцам станет выгоднее. Вследствие роста минимальных зарплат до 3200 грн и роста прожиточного минимума (ПМ) с 1 мая и 1 декабря размер многих выплат, расчет штрафов и сборов также изменятся. Кому, с какого числа и на сколько больше заплатят людям — узнала "Сегодня" (см. инфографику).

Кроме больничных, декретных, "родовых" и пособия для матерей-одиночек, увеличены вдвое суточные расходы командированным. Теперь по Украине минимальная сумма "на жизнь", не подтвержденная документами, составляет 320 грн. А на расходы при поездке за рубеж положено 80 евро — в гривнях, по курсу Нацбанка на день выдачи суточных (примерно 2400 грн).

По словам экспертов, бюджет в итоге сэкономит. Как пояснил нам президент Украналитцентра Александр Охрименко, выплаты по-прежнему будут начислять, исходя из доходов семьи. Поэтому, к примеру, если мать-одиночка с 5-летним сыном зарабатывает 3200 грн, то ей никакая помощь от государства теперь не положена, так как ее ПМ 1600 грн, а ребенка — 1355.

"Увеличение вдвое минзарплаты и оставление прежними прожминимумов на деле означает существенную экономию для госбюджета, так как доходы семьи не изменятся. Только после роста минзарплаты многим малоимущим будет помогать не государство, а работодатель", — говорит Охрименко.

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