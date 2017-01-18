 

Новый вид калифорнийской моли назвали в честь Дональда Трампа

18 января 2017 г. 15:52
Источник: Новое Время
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Маленькая бабочка получила имя Neopalpa donaldtrumpi в честь будущего президента США.

Канадский биолог и систематик Вазрик Назари наткнулся на неизвестную ранее бабочку, когда изучал коллекции Музея энтомологии Богарта, сообщается в журнале ZooKeys.

До этого открытия считалось, что род Neopalpa состоит всего из одного вида, обитающего в Калифорнии. Однако моль Трампа отличается от особей этого вида, в частности, оранжево-желтыми передними крыльями и строением половых органов.

"Новый вид назван в честь Дональда Дж. Трампа, который должен принять присягу в качестве 45-го президента Соединенных Штатов 20 января 2017 года. Причина такого выбора названия заключается в необходимости привлечь более широкое внимание общественности к продолжению защиты отдаленных мест в США, которые до сих пор содержат много неописанных видов. Видовой эпитет выбран из-за сходства чешуек на голове моли и прически мистера Трампа", - говорится в статье Вазрика Назари.

Ареал обитания моли Трампа, размах крыльев которой составляет менее сантиметра, простирается от южной части штата Калифорния до штата Нижняя Калифорния в Мексике.

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