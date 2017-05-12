Обещали поддержку, начали прессинг. Почему чиновники не доверяют новым врачам онкоцентра?

Скандал вокруг харьковского онкоцентра разгорелся год назад, когда к активистам "Харьковского антикоррупционного центра" попали свидетельства о злоупотреблениях со стороны главврача Юрия Винника и плохих условиях лечения. Больные жаловались на то, что им не оказывают квалифицированной помощи, заставляют оплачивать услуги и лекарства, которые должны быть бесплатными, а само здание и палаты находятся в аварийном состоянии. Общественники провели расследование, результатом которого стали выводы о том, что в больнице действительно лекарства продаются по завышенным ценам аптеками, учредителем которых является дочь главврача; заключены и другие сомнительные договоры, из-за которых "выводятся" деньги, которые могли быть направлены на ремонт. Качеством медуслуг оказались неудовлетворенны не только пациенты, а и врачи, а Харьковщина на тот момент стала одним из лидеров по статистике смертности от онкозаболеваний в Украине. После этих выводов в облсовете была создана специальная комиссия, которая усмотрела в действиях Юрия Винника коррупционные деяния, передала выводы в прокуратуру, а самого главврача уволила. Винник попытался оспорить решение в суде и восстановиться в должности, но депутаты пошли дальше и сегодня ликвидировали сам онкоцентр. Вместо него создали коммунальное некоммерческое предприятие "Областной центр онкологии", которому пообещали административную и финансовую помощь.

Сергей Чернов, председатель облсовета, сентябрь 2016

На сегодняшний день наша задача создать современное медицинское учреждение, в котором бы оказывались современные медицинские услуги, были созданы соответствующие условия для больных и медперсонала, никто не собирается проводить там кадровую революцию. Речь идет о том, чтобы там работали квалифицированные кадры, и сегодня этот формат, который был предложен привлечь инвестиции, использовать закон о государственно-частном партнерстве.

В реформированный онкоцентр действительно пришла новая команда во главе с Денисом Скорым. По словам самих докторов, им не только удалось привлечь к работе в Харькове ведущих специалистов с разных регионов Украины, но и оснастить за внебюджетные деньги две операционные, ввести международные стандарты работы, проводить уникальные операции.

Денис Скорый, ген директор Областного центра онкологии.

Летальность уменьшилась в два раза, это общая, послеоперационная в 1,7. Снизилось количество послеоперационных осложнений почти в три раза.

А вот никакой обещанной поддержки от областных властей доктора пока так и не дождались - ни средств на оборудование, ни на ремонт помещений. Более того, полтора миллиона гривен выделенных еще в феврале на обновление текущей крыши не прошли тендерную процедуру и где-то затерялись в коридорах чиновников. Зато за эти четыре месяца работу новой команды те же чиновники от облздрава и облсовета проверяли уже шесть раз - и по финансовой, и по медицинской части. Сегодня пришли седьмой. Сами врачи в этом поиске недочетов видят прессинг.

Денис Скорый, ген директором Областного центра онкологии.

Это крик души, потому что мы из невозможное, пытаемся сделать возможное. На сегодняшний день, я еще раз говорю, создана команда, команда лучших специалистов в Украине, которые могут и показывают результаты. Но показывают результаты, которые не соответствуют к великому сожалению, современным стандартам А были очень серьезные заявления, о том, что будет серьезная финансовая поддержка, будут финансовые вливания, что будет помощь на всех этапах, но к великому сожалению, кроме шестой и седьмой проверки за 4 месяца мы не видим ничего! 08.19

Евгений Марцинюк, представитель облсовета

Я не вижу особых проблем, каких-то особых препятствий и преград со стороны областного совета и обладминистрации, просто не все так быстро из-за нашей бюрократической системы происходит, просто все эти проверки вызваны еще тем, что данный проект является пилотным, впереди было много намерений и из остальных больниц сделать такие же коммунальные предприятия, поэтому очень в короткий срок иметь обратную связь, потому что это все же ваше видение ситуации, мы слышим, что все так хорошо, но мы склонны верить, что есть масса трудностей, не все так хорошо и наша задача убедиться, какие есть объективные трудности, чтобы на следующих проектах этих задачах избежать.

Евгений Марцинюк, который пришел сегодня в онкоцентр с новой проверкой, уверил, что его задача просто узнать - какие проблемы у медиков, чтобы помочь им. Но эти проблемы, уверяют сами врачи, уже докладывались и областному руководству, и фигурировали в отчетах других проверок, только помощи как не было так и нет. Даже на вопрос, когда все же починят крышу, чтобы дожди не заливали больных в палатах, Марцинюк ответил, что это не его компетенция. Но уже не врачи - а активисты и представители пациентских организаций, которые занялись помощью онкоцентру после того, как их родные столкнулись с болезнью и недостаточной помощью, назвали подобные действия власти саботажем.

Елена Шержукова, представитель пациентской организации

Почему вы саботируете, саботируйте, это попустительство - почему?! - семь проверок на предприятии, которое только начинает свою работу! - это для того, чтобы понять суть проблем! - Для того, чтобы понять суть проблем, можно просто сесть и обговорить! А не собирать бесконечные комиссии, проверки не давать работать и развиваться центру!

Именно общественники и активисты пообещали вступиться в защиту новой команды онкоцентра, в то время как врачи уже начали создании в медучереждении опекунского совета, который, в соответствии с новым уставом, будет контролировать его работу и следить за прозрачностью деятельности руководства.