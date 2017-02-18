Обгосадминистрация взяла на контроль расследование ночной стрельбы на Алексеевке

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18 февраля 2017 г. 13:22
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Расследование ночного конфликта на Алексеевке находится на контроле ХОГА.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Александр Скакун.

Он отметил, что в результате спецоперации, проведенной ночью с 17 на 18 февраля подразделениями Национальной полиции «КОРД», ГУ НП в Харьковской области, патрульной полиции и СБУ, за совершение злостного хулиганства на пр. Победы, 95, были задержаны 11 лиц.

«Правоохранительные органы области сработали эффективно и оперативно. Работа проводилась в четкой координации с ХОГА. Уже через несколько минут после сообщения об инциденте на Алексеевке прошло оперативное совещание с участием руководства облгосадминистрации, представителей Национальной полиции, СБУ и прокуратуры Харьковской области», - пояснил Александр Скакун.

Заместитель главы ХОГА отметил, что следователями уже внесена информация в Единый реестр досудебных расследований по ст. 296 ч. 4 Уголовного кодекса Украины.

«Расследование данного уголовного дела будет находиться на контроле ХОГА, - подчеркнул Александр Скакун. - Ситуация в области стабильна, контролируема, и любые посягательства на общественный порядок будут пресекаться».

Напомним, 17 февраля в 21:20 на Алексеевке произошло столкновение между людьми в камуфляжной форме и группой граждан. Один из участников конфликта получил огнестрельное ранение.

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