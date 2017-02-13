Облили двери краской, а на окна наклеили листовки с изображением Кремля. В Харькове активисты устроили акцию протеста возле "Сбербанка России"

Греем под боком такого врага. У нас Сбербанк России, ВТБ, банки России. И все финансы, которые приносят люди, они идут России.

У входной двери собравшиеся кладут символическую карту Украины, и обливают её красной краской. Объясняют, что таким образом, хотят намекнуть гражданам, что те обслуживаясь, здесь, "топчутся по крови" украинских военнослужащих, пополняют казну агрессора. После чего той же краской облили двери, а на окна наклеили листовками с изображением Кремля и уведомлением о том, что этот банк будет закрыт. Такие акции начались еще три недели назад в Киеве, прошли во многих областных центрах, а теперь и в Харькове - поясняет один из участников - Антон Цебро.

Антон Цебро, представитель "Национального корпуса"

Цель этих акций это донести людям в первую очередь, власти, что, спонсируя эти банки, они спонсируют державу, с которой у нас война. И, больше всего вопросов в связи с работой этих банков у "Национального корпуса" есть к госпоже Гонтаревой, с чьего позволения все это работает ну и соответственно к президенту Порошенко.

Впрочем, и сама акция и поведение активистов, предсказуемо, вызвали возмущение со стороны клиентов банка, которые как раз спешили в это финучреждение.

Валерий, клиент отделения "Сбербанк"

Пришел обслуживаться вы взяли, залили краской. Для чего? Ну, кто-то из ребят сказал ну и что, мы же ничего не делали. Я же не следователь проводить следственные действия Вы сейчас просто испортили имущество Украины, которое я буду восстанавливать, Вы будете восстанавливать, ваши родители, из наших налогов, понимаете или нет. Здесь нет российской собственности, вы документы возьмите. Послушайте. Олигархи здесь не держат. Услышьте меня. Здесь украинский банк, где работают украинские люди. Сейчас вы довели, вызвали скорую.

Вскоре на место прибыли сотрудники службы охраны и несколько экипажей патрульной полиции - по словам инспекторов, для охраны порядка. От комментариев прессе стражи порядка воздержались, сообщив лишь, что подобные выходки можно квалифицировать, как хулиганство.

Давайте без комментариев ребята. Ну повреждение имущества ж, вы видите на глазах всё

В пресс-службе ПАО "Сбербанк" ситуацию пока не комментируют, ограничившись лишь сообщением о том, что "во время прохождения протестной акции, работа Харьковского отделения №3 была временно приостановлена в целях обеспечения безопасности. После завершения акции отделение возобновило работу в штатном режиме». Как уточнили в отделе коммуникаций облуправления Нацполиции: пока сотрудники Киевского райотдела не усматривают в действиях активистов уголовного правонарушения.

Влад Собенко, инспектор отд. коммуникаций ГУНП в Харьковской обл.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що заявок на проведення акції не надходило. інформація про подію внесена до журналу єдиного обліку провопорушень. Наразі проводиться подальша перевірка.

На сегодняшний день, задержанных нет.