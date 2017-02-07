 

Обновленный КАМАЗ для военных. Харьковские энергетики отремонтировали грузовик используемый для нужд украинской армии

07 февраля 2017 г. 18:19
Автор: Лариса Говина
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Масштабный ремонт этого КАМАЗа энергетики начали пару недель назад. Буквально за несколько дней до этого, говорят в компании "Харьковоблэнерго", к ним обратились военные с просьбой срочно отремонтировать их грузовую машину, которая необходима для поездок в зону проведения АТО. КАМАЗ был в нерабочем состоянии, отмечают специалисты, сейчас, после огромной проделанной работы грузовик снова "на ходу".

Виталий Телегин, исп. директор АК "Харьковоблэнерго":

Незважаючи на тяжке становище адміністрація та трудовий колектив компанії Харківобленерго у вільний від роботи час знайшли в собі сили і допомогли відремонтувати даний автомобіль “КамАЗ”. А саме, гальмівну системи, електронну систему, пофарбовано кузов.

По словам бойцов батальйона "Харьков", у них есть множество легковых машин. которые используются на службе. Однако, для перевозки боеприпасов, палаток, продуктов питания и топлива без грузовика не обойтись. Особенно сейчас, в связи с обострением ситуации в зоне проведения АТО. На обновленном КАМАЗе, отмечает заместитель комбата Андрей Новиков, со дня на день военные отправятся на Восток Украины.

Андрей Новиков, зам. ком. батальйона "Харьков":

Я думаю, что уже на февраль месяц данный автомобиль запланирован в служебную командировку для осуществления ротации бойцов, которые несут службу в зоне проведения АТО — это Марьинка, Красногоровка, а также Курахово и Новотроицкое.

Тем временем, в  "облэнерго" подчеркивают, что помимо волонтерской помощи военным, их компания является лидером в Харьковской области по уплате военного налога, деньги от которого направляются на нужды украинской армии. Кроме того, с момента начала антитеррорестической операции на Донбассе, было мобилизовано больше семи десятков сотрудников "Харьковоблэнерго".

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