 

Общественники просят губернатора создать аудит группу по контролю безопасности дорожного движения

10 января 2017 г. 15:23
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Руководство ОО «Товарищества участников дорожного движения» настаивает на создании специальной аудит группы с привлечением общественников, полиции, представителей Службы автомобильных дорог и чиновников.

Для того, чтобы в будущем эти специалисты могли организовывать ремонты проезжей части, исследовать места ДТП и инициировать расследования, обязывать коммунальщиков и соответствующие службы проводить необходимые мероприятия по ликвидации рисков для автомобилистов и пешеходов, установке знаков и ограждений.

Деньги на реализацию этих проектов должны выделять местные бюджеты, причем, не по остаточному принципу.

В областном бюджете есть необходимые средства - уверяет вице-президент организации Виктор Козориз.

К тому же, по сведениям общественников за минувший 2016, поступлений от громады было на 40% больше чем за предыдущие годы. С соответствующим официальным документом организация обратилась к губернатору Юлии Светличной.

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