Обвал на шахте во Львовской области: все горняки подняты на поверхность

В результате проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации обвала на шахте №10 "Степная" во Львовской области все горняки подняты на поверхность.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "По состоянию на 15:30 всех горняков подняты на поверхность", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обвала на шахте №10 "Степная" во Львовской области 9 горняков получили ожоги, 8 человек погибли. Травмированных горняков повезли в Червоноградскую городскую больницу.

