Очередная рубка лесов в Харькове. Жители Холодногорского района бьют тревогу

В этом районе Константин живет уже 45 лет. Говорит, ранее небольшой бор считался местной достопримечательностью, здесь гуляли жители окрестных домов. Но за последние несколько месяцев лес существенно поредел - большинство стоявших здесь деревьев пустили под бензопилу неизвестные люди.

Константин, местный житель

Сейчас уже вот. Я отсюда даже вижу, что просветы, голое всё. Раньше там вообще никто никогда не лез, никто никогда не трогал. Если, может быть, это опять же мои версии там допустим, как жителя этого поселка может они хотят трассу строить, я ж не знаю что по документам. Вообще просто тупо приезжают никто ничего не знает, вообще никто ничего не знает.



В конце прошлой недели, рассказывают люди, в очередной раз увидели орудующих браконьеров и вызвали правоохранителей.

Олег Павликовский, местный житель

Вызвал соответственно полицию. Полиция забрала там эти самые - пилы. И стоит два автомобиля: ЗИЛ и КрАЗ уже для погрузки краном. Там же собрались жители района все. И в присутствии полиции начали требовать, чтобы все арестовали и наложили арест до выяснения.

На месте, говорит Олег Павликовский, лесорубы показали какой-то договор на уборку территории. А потом несколько человек были доставлены в местный райотдел. Хотя, как объясняет уже руководитель райадминистрации Холодногорского района, вскоре их отпустили, а технику вернули владельцам. Мол юрлицо предоставило сотрудникам полиции необходимые документы подтверждающие право собственности - госакт выданный областной государственной администрацией еще в 2008году. Правда, в подлинности документов Максим Мусеев засомневался, и решил уточнить в государственном реестре земельных участков, какая именно земля находится в пользовании указанного в договоре юр. лица.

Максим Мусеев, глава администрации Холодногорского района г.Харькова

Я узнал, что это два земельных участка по улице Краснобоварской, в Новобоварском районе и по улице Веселой в Шевченковском районе. Стоит отметить, что не один из данных участков не соответствует тому земельному участку, на котором производилась вырубка. Это первое черное пятно в этом деле, которое по моему мнению не заметили следователи национальной полиции

Кроме того, говорит Мусеев, вызывает сомнение и договор между субъектом предпринимательской деятельности и юр лицом. Ведь согласно документа речь идет об уборке территории от сруба и приведение её в надлежащее состояние, а также, освобождении данного участка земли от поросли и мусора, но никак не о вырубке живых деревьев

Максим Мусеев, глава администрации Холодногорского района г.Харькова

Мы понимаем разницу между санитарной очисткой земельного участка и всеобщей вырубкой здоровых хвойных деревьев. Тем самым я вижу, что данный вопрос не был достаточно проработан правоохранительными органами. Следователь на заседания суда не явился и имеется оправдательный приговор в адрес этих правонарушителей. Я считаю, что и на данный, общественность не должна стоять в стороне. Возможно это халатность, возможно, такие действия являются умышленными.

Ясность внесли в райотделе. По сведениям полиции данная земля перепродавалась несколько раз, и конечным собственником является именно указанное в документах общество с ограниченной ответственностью.

Дмитрий Плотников, нач. Холодногорского отд. полиции г.Харькова

Есть государственный АКТ на землю, который выдан еще в 2008 году и данное имущество, данный земельный участок трижды продавался, сейчас он является собственностью одного из предприятий , которое занимается продажей автомобилей. На сколько я понимаю они там планируют строить автосалон.

Что же касается документов на согласование вырубки деревьев, то полицейским их не показали. Суд обязал вернуть как арестованную технику, так и 55 срубленных деревьев.

Дмитрий Плотников, нач. Холодногорского отд. полиции г.Харькова

Основой было следственных действий проведение осмотра. Суд сказал, что данный осмотр есть незаконный. Дальше второе следственное действие было изъятие техники и деревьев которые были - суд тоже самое отказал. казал, что это территория частная и владелец этой территории имеет право распоряжаться тем имуществом, которое есть у него на территории. Это четко прописано в решении суда. Фактически связаны руки

С чем связанна такая лояльность служителей Фемиды правоохранители комментировать не берутся. На контроль взяли эту ситуацию в горсовете. Хотя, справедливости ради, стоит признать, что это едва ли не первый случай, когда чиновники, выступили на одной стороне с жителями города, протестующими против вырубки деревьев. Обычно именно по инициативе муниципалитета такие рубки и проводятся, а протесты местных жителей, как это было с вырубками, например, по проспекту Московскому или в лесопарке или в районе завода Шевченко, остаются не услышанными.