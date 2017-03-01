Одиннадцать фур "бродячего" львовского мусора нашли в Днепропетровской области

В Днепропетровской области задержали 11 фур со львовским мусором.

"11 фур, припаркованных возле АЗС, вызвали подозрения у местных жителей. Они позвонили в полицию", - сказано в сюжете.

Полицейские смогли установить, что фуры с мусором едут из Львова.При этом технических паспортов на отходы, где должно быть указано бытовые они или строительные, водители предъявить не смогли. также до сих пор неизвестно, где именно они должны были разгрузиться.

"В личной беседе с водителями было установлено, что они якобы по заданию направляются на какой-то завод по переработке мусора на территории области, но опять же могу с уверенностью сказать что в областном реестре таких установок в Днепропетровской области нет", - сказал журналистам Руслан Стрелец, директор областного департамента экологии и природных ресурсов.

Большинство грузовиков с полицейским сопровождением уехали обратно во Львов. Однако, три машины с мусором так и остались на заправке. Водители категорически отказались уезжать и, по словам сотрудников АЗС, из машин они практически не выходят.

Заправка, где находятся фуры, в 3-х километрах от села Лобойковка.