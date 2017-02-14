Одна Honda и 7 столкновений. Подробности ДТП в одном из дворов на Салтовке

На этом перекрестке во дворе дома 38-А по улице Валентиновской Алексей оказался в пятницу около половины восьмого утра. Он возвращался из школы, куда отвез своего сына, когда его понесло по скользкой дороге, в сторону припаркованной сразу за перекрестком Honda.

Алексей, водитель Peugeot:

Я ехал оттуда снизу, у меня ехала встречная машина, я остановился, чтоб ее пропустить и меня просто в колее снесло чуть ниже, в колею.

До столкновения, уверяет мужчина, дело не дошло. В доказательство демонстрирует свой Peugeot.

Алексей, водитель Peugeot:

Мой автомобиль, была снесена задняя часть автомобиля. Правая задняя. Вот она. Она без повреждений. Она даже не поцарапана.

Не задумываясь, Алексей двинулся дальше. А позже узнал, что его причислили к участникам ДТП. В сети стремительно набрал популярность ролик о семи столкновениях с припаркованным автомобилем. Произошли они, утверждает автор видео, в течение часа. При этом лишь один из водителей остановился, чтоб посмотреть на результаты.

Ролик - лишнее подтверждение, что припаркованная Honda создавала неудобства для других участников движения, отмечает Алексей. И не исключает, что сделано это было намеренно. Ситуация не подстроена, уверяет автор ролика. Серия ДТП была отснята его камерой, которую он установил для наблюдения за собственным автомобилем. О том, что она отсняла рекордное число столкновений мужчина не знал, до того момента, пока к нему не зашел сосед, владелец той самой "забитой" Honda и попросил, глянуть видео.

автор видеоролика:

Я проснулся в час дня, когда он мне позвонил и пришел - посмотри по камере, меня там кто-то ударил. Я потом встал и мы нашли все эти видео.

Видео мужчина решил выложить с согласия хозяина пострадавшего автомобиля, а участников ДТП определял по моментам, когда припаркованная Honda качалась от ударов. Характер парковки, как и причастность к повреждениям всех отмеченных на видео автомобилей в патрульной полиции обсуждать не берутся. Сейчас они пока лишь устанавливают обстоятельства происшествия.

Карина Курбанова, инспектор управления патрульной полиции в г. Харькове:

Ці ДТП, зафіксовані на відео, ви ж бачите, мають такий більш характер ненавмисного зіткнення, а більше через необережність і через погодні умови. Тому що там видно, що автомобілі заносить, через що, можливо, там є зіткнення. Ну це важко як би зараз стверджувати. Тому зараз не можна стверджувати, ведеться слідство, яке потім і скаже, скільки там було ДТП, хто винен, хто невинен.

Новостям АТН также удалось связаться и с хозяином Honda, правда от каких-либо комментариев он отказался.